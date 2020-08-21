Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в МФЦ. Как следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина, регистрировать транспорт теперь можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Отмечается, что это станет возможным благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ на этапе осмотра автомобиля.

При этом приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься сотрудники МФЦ. Тем не менее, зарегистрировать свой автомобиль можно будет только в центрах, имеющих необходимую инфраструктуру.