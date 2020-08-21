Что таится под подкрылками авто 

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям , почему необходимо раз в год снимать подкрылки. Оказывается, под ними можно найти много интересного.

Предназначение подкрылок — защита колесных арок от грязи, которая летит из-под колес. Они также выполняют функцию шумоизоляции, поскольку дорожные камни, взлетая, не барабанят по голому металлу, а рикошетят от более мягкого и упругого пластика.

Автор статьи подчеркивает, что грязь проникает в пространство под подкрылками другим путем: вода вперемешку с пылью стекает по лобовому стеклу, попадает в короб воздухопритока, а затем перемещается в полости, защищенные подкрылками. По замыслу конструкторов, грязь должна стекать на асфальт через дренажные отверстия, однако они с течением времени забиваются, и нечистоты скапливаются в пространстве у передних крыльев.

«Если на заводе-изготовителе антикоррозийной обработке машины уделили недостаточное внимание, на кузове появляются очаги коррозии», — подчеркивают эксперты.