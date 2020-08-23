Российских автомобилистов ждут неприятные изменения 

Страховые компании смогут поднять стоимость полисов на 10%, если будут введены новые правила ОСАГО. Такой прогноз сделал глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук , передает URA.RU

Ранее ЦБ предложил расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в зависимости от риск-профиля водителя. Но сейчас у страховщиков нет доступа к базам ГИБДД , они не имеют технической возможности получать информацию о своих клиентах. Поэтому, уверен Форманчук, страховые компании выставят максимально возможный тариф.

«На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчетов, нет программной части, нет самого решения», — рассказал автоэксперт.

Он посоветовал всем водителям, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, приобрести новый полис. Его можно купить за 60 дней до окончания предыдущего.

«Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле?» — добавил автоэксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал , что с 24 августа, будет расширен тарифный коридор ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость полиса для физлиц изменится на 10%, для компаний — на 20%, для такси — на 30%.

При оформлении полиса страховщиками будет учитываться не региональный коэффициент, а риск-профиль водителя, в который входят сведения о штрафах, семейном положении и предпочтениям в выборе автомобиля.

Предполагается, что изменения позволят более гибко устанавливать цены для водителей с разным уровнем риска.