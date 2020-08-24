Российский автогигант перешел на шестидневку

Российский автогигант «АвтоВАЗ» вводит на своих предприятиях рабочие субботы. Временный переход на шестидневку объясняется огромным спросом, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

Компания исполняет крупный госзаказ на поставку 15 тысяч машин. Дополнительные смены введены 22 и 29 августа, а также во все четыре субботы сентября. Задействовать планируют все автосборочные подразделения завода — производство автомобилей на платформе В0, линия выпуска LADA 4x4 и производство «Калина». Сотрудники, которые будут работать сверхурочно, получат оплату в двойном размере.

В апреле концерн планировал ввести четырехдневную рабочую неделю и работать по такому графику с 29 июня по 27 декабря. При этом зарплаты работников хотели сократить. Продажи компании обрушились практически до нуля из-за пандемии коронавируса.

В марте «АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен на автомобили после падения курса рубля. В концерне отметили, что сложившуюся ситуацию на рынке считают негативной для отечественной автомобильной промышленности в целом.