Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро 

Майк Габриелян 3 часа назад
Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро
Фото: Reuters
Российский суд развенчал миф о хваленом «немецком качестве» люксовых автомобилей. Российская компания отсудила у «Мерседес-Бенц РУС» 742 тысячи евро за дефектный лимузин Maybach 62S. О решении сообщает издание Motor1.com.
По данным издания, в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, и с автомобилем сразу начались неприятности. В частности, на скорости больше 40 км в час зеркала складывались в обратном направлении; климат-контроль зависал в режиме рециркуляции, а пневмоподвеска жила своей жизнью.
Официальный дилер не смог устранить неполадки: зеркала вновь складывались, а другие проблемы не диагностировались. При этом в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали существенными.
Владелец авто подал иск. Было проведено множество независимых экспертиз. Суд длился так долго, что «Майбахи» этого типа сняли с производства. Поэтому вместо замены автомобиля пришлось потребовать денежную выплату. Суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию, основываясь на экспертизе, подтвердившей дефекты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за продажу дефектной иномарки салон выплатил двойную стоимость ремонта.
Видео дня. Новый стандарт для автомобильных номеров вступил в силу в РФ
Комментарии 4
Автоновости , Mercedes-Benz , Maybach
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России вновь начали воровать фары
В России вновь начали воровать фары
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Известный певец трагически погиб в прямом эфире
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Без вины виноватый: у россиян конфискуют автомобили
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Раскрыто состояние дочери Высоцкой после страшного ДТП
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение