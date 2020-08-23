Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро 

Российский суд развенчал миф о хваленом «немецком качестве» люксовых автомобилей. Российская компания отсудила у «Мерседес-Бенц РУС» 742 тысячи евро за дефектный лимузин Maybach 62S. О решении сообщает издание Motor1.com

По данным издания, в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, и с автомобилем сразу начались неприятности. В частности, на скорости больше 40 км в час зеркала складывались в обратном направлении; климат-контроль зависал в режиме рециркуляции, а пневмоподвеска жила своей жизнью.

Официальный дилер не смог устранить неполадки: зеркала вновь складывались, а другие проблемы не диагностировались. При этом в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали существенными.

Владелец авто подал иск. Было проведено множество независимых экспертиз. Суд длился так долго, что «Майбахи» этого типа сняли с производства. Поэтому вместо замены автомобиля пришлось потребовать денежную выплату. Суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию, основываясь на экспертизе, подтвердившей дефекты.