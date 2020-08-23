Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро 

Российский суд развенчал миф о хваленом «немецком качестве» люксовых автомобилей. Российская компания отсудила у «Мерседес-Бенц РУС» 742 тысячи евро за дефектный лимузин Maybach 62S. О решении сообщает издание Motor1.com.
По данным издания, в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, и с автомобилем сразу начались неприятности. В частности, на скорости больше 40 км в час зеркала складывались в обратном направлении; климат-контроль зависал в режиме рециркуляции, а пневмоподвеска жила своей жизнью.
Официальный дилер не смог устранить неполадки: зеркала вновь складывались, а другие проблемы не диагностировались. При этом в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали существенными.
Владелец авто подал иск. Было проведено множество независимых экспертиз. Суд длился так долго, что «Майбахи» этого типа сняли с производства. Поэтому вместо замены автомобиля пришлось потребовать денежную выплату. Суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию, основываясь на экспертизе, подтвердившей дефекты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за продажу дефектной иномарки салон выплатил двойную стоимость ремонта.