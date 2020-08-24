Почему АвтоВАЗ начал работать по субботам

Ещё в конце июня АвтоВАЗ планировал перейти на режим сокращённой рабочей недели — из-за падения спроса на новые автомобили, вызванного закрытием автосалонов из-за распространения коронавируса. Однако частичное восстановление рынка позволило отказаться от такой меры, и введение четырёхдневной рабочей недели перенесли на конец августа. Но и в этот раз руководство предприятия отменило введение дополнительного выходного дня.

Более того, теперь Волжский автозавод переходит на "шестидневку": рабочими будут последние две субботы августа и все четыре субботы сентября.

По неофициальной информации АвтоВАЗ получил крупные госзаказы на поставку машин. Это одна из мер поддержи российского автопрома, утверждённых правительством в конце мая. Как сообщалось, из бюджета выделят 25 млрд рублей на закупку машин для органов власти и госкомпаний, а также на субсидии по программам льготного кредитования и льготного лизинга.