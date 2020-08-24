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АвтоВАЗ начал работать по субботам, чтобы справиться с выполнением крупного заказа 

Wroom.ru 2 часа назад
Почему АвтоВАЗ начал работать по субботам
Фото: Wroom.ru
Ещё в конце июня АвтоВАЗ планировал перейти на режим сокращённой рабочей недели — из-за падения спроса на новые автомобили, вызванного закрытием автосалонов из-за распространения коронавируса. Однако частичное восстановление рынка позволило отказаться от такой меры, и введение четырёхдневной рабочей недели перенесли на конец августа. Но и в этот раз руководство предприятия отменило введение дополнительного выходного дня.
Более того, теперь Волжский автозавод переходит на "шестидневку": рабочими будут последние две субботы августа и все четыре субботы сентября.
По неофициальной информации АвтоВАЗ получил крупные госзаказы на поставку машин. Это одна из мер поддержи российского автопрома, утверждённых правительством в конце мая. Как сообщалось, из бюджета выделят 25 млрд рублей на закупку машин для органов власти и госкомпаний, а также на субсидии по программам льготного кредитования и льготного лизинга.
Подробности о заказе для АвтоВАЗа неизвестны, но по информации сайта Wroom.ru, в июле и августе Министерство внутренних дел и Росгвардия объявили тендеры на поставку нескольких тысяч автомобилей "Лада".
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Комментарии
Автоновости , Lada , Росгвардия , МВД , Автоваз
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