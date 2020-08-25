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Будущий Volkswagen Passat получит электрическую версию 

Auto.Today и ещё 4 58 минут назад
Volkswagen Passat получит электрическую версию
Фото: Reuters
Популярный автомобиль среднего размера, который построен на старой платформе PQ46 для Северной Америки и на архитектуре MQB для Европы, считается переходной на обновленную версию MQB и будет одним и тем же автомобилем во всем мире.
Новинка появится в 2023 году и будет продаваться вместе с Arteon аналогичного размера и предстоящим электромобилем, анонсированным ID Vizzion Concept. Он будет предлагаться с передним и полным приводом и, вероятно, в двух вариантах кузова: седан (или лифтбэк) и универсал, плюс, вероятно, вариант кроссовера Alltrack с увеличенным дорожным просветом и пластиковой облицовкой на нижних кромках кузова.
Новая конструкция будет по-прежнему поддерживать подключаемые гибридные силовые агрегаты, в то время как модель с аккумуляторной батареей также не исключена. Они присоединятся к обычным бензиновым и дизельным силовым агрегатам, возможно, с гибридной технологией на 48 В.
Дизайн нового поколения Passat, который будет известен как B9, кажется, определен, и, по всей вероятности, он пойдет по эволюционному пути с более традиционным стилем по сравнению с более спортивным Arteon. Однако интерьер и грузовое пространство будут улучшены по сравнению с текущей версией. Кроме того, ожидайте новейшего технологического оборудования, включая подключение к 5G и более продвинутую полуавтономную систему вождения, а также улучшенное качество сборки, которое должно сделать новый Passat одним из самых интересных вариантов в D-сегменте.
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Комментарии
Автоновости , Volkswagen Passat , Volkswagen
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