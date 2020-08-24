Porsche призналась в махинациях с вредными выбросами 

Компания Porsche объявила о проведении внутреннего расследования по делу о махинациях с вредными выбросами. Представители марки признались, что в период с 2008 по 2013 год занижались данные о вредных выбросах автомобилей с бензиновыми моторами. В числе таких моделей оказались 911 и Panamera, уточняет издание Bild am Sonntag.

Из заявления Porsche следует, что компания регулярно пересматривает технические и нормативные аспекты производимых автомобилей. В рамках таких внутренних проверок «были выявлены проблемы», о чём автопроизводитель проинформировал Федеральное автомобильное ведомство KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), прокуратуру Штутгарта, а также правительство США. В документе говорится о незаконных изменениях в аппаратном и программном обеспечении, которые могут повлиять на выхлопные системы и компоненты двигателя.

Федеральное автомобильное ведомство также расследует это дело. В ходе проверок специалисты изучат массив внутренних электронных писем за указанный период и опросят сотрудников Porsche, которые работали в компании в 2008-2013 годах.

Porsche уже уличали в аналогичных махинациях с дизельными двигателями. В мае прошлого года автопроизводитель был оштрафован на 535 миллионов евро, 531 миллион из которых — за получение необоснованной экономической выгоды и ещё четыре — за халатность.

Годом ранее был арестован глава отдела разработок двигателей Porsche Йорг Кернер — его подозревали в причастности к фальсификации данных о выбросах. Руководитель отдела исследований и разработок Майкл Штайнер в свою очередь был обвинён в мошенничестве и ложной рекламе дизельных двигателей.