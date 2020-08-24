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Автомобилисты раскритиковали новые правила расчёта стоимости ОСАГО: платежи будут расти 

Говорит Москва 2 часа назад
Автомобилисты раскритиковали новые правила расчёта стоимости ОСАГО: платежи будут расти. Сегодня вступили в силу поправки в закон, согласно которым страховщики смогут предоставлять скидки аккуратным водителям и увеличивать тариф для нарушителей.
ОСАГО подорожал для части россиян
Вице-президент движения автомобилистов России, юрист Леонид Ольшанский в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал недопустимым изменение размера штрафа в зависимости от предыдущих нарушений водителя.

«Как называется закон? Об обязательном страховании гражданской ответственности. Кого? Владельца транспортных средств, не административной ответственности водителя. Раньше стоимость ОСАГО повышалась или понижалась в зависимости от ДТП, а теперь они взяли за критерий нарушение водителя. А водителей может быть несколько в машине, машина может принадлежать юридическому лицу — заводу, фабрике, Госдуме, радиостанции — поэтому варьирование в зависимости от грехов водителя — это недопустимо.

Эти сказки, что добросовестный водитель будет мало платить, они неубедительны. Платежи будут расти гигантскими шагами. Права простых граждан будут нарушаться каждый день».

Согласно поправкам в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», автогражданка подорожает для тех, кто был лишён водительских прав, скрывался с места ДТП и неоднократно в течение года нарушал правила дорожного движения.
При этом учитываются только те нарушения, которые были оформлены инспектором ГИБДД, автоматической фиксации на фото— и видеокамерах недостаточно.
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Автоновости , Видео , Леонид Ольшанский , Госдума , ГИБДД , Радиостанция "Говорит Москва"
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