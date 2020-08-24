Появились подробности о новом Volkswagen Passat 

Стали известны подробности о Volkswagen Passat нового поколения, а также сроки его появления на рынке — это произойдёт в 2023 году. Как сообщает Autocar, новинка метит в премиум-сегмент и может обзавестись полностью электрической версией.

Компания Volkswagen дала зелёный свет проекту по созданию Passat девятого поколения, однако модель появится на рынке в новом амплуа. Во-первых, следующий Passat сделают премиальнее нынешней версии, а во-вторых он обзаведётся модификацией с электрической силовой установкой, которая будет доступна наравне с обычными версиями с двигателями внутреннего сгорания. По данным британского издания, новый Passat появится на рынке в 2023 году и будет доступен в кузове универсал и седан (либо лифтбек по аналогии с соплатформенным Skoda Superb ). Также ожидается появление Passat Alltrack с увеличенным дорожным просветом.

Согласно свежим данным, производство следующего Passat наладят на новом заводе, на котором также будут собирать автомобили Skoda. Вместе с тем Passat снимут с конвейера предприятия в Эмдене в Германии, где модель собирали на протяжении последних 36 лет. Немецкий завод в свою очередь переоборудуют под выпуск электромобиля ID.4, который должен начаться в 2022 году.

Пока же Volkswagen выпускает Passat на двух разных платформах: в основе европейского варианта лежит модульная архитектура MQB, а версия для Китая и США базируется на «тележке» PQ46. Со сменой поколения в 2023 году Passat будут собирать только на MQB.

По информации инсайдеров, в Volkswagen уже согласовали облик будущего Passat, который пока известен под внутрезаводским индексом B9. Модель станет значительно просторнее и получит «более консервативный дизайн, чем Arteon». Кроме того, Passat может получить автопилот третьего уровня.