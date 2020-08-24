Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник 

Стала известна стоимость люксового седана H9 от производителя Hongqi из Китая. Сегодня модель считается конкурентом автомобилей таких брендов, как Audi и Mercedes.

Модельный ряд производителя включает автомобили в разных кузовах — кроссы и седаны. Общее количество продаж за первые 7 месяцев составляет 75 600 единиц. Показатель вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Самая последняя новинка, H9, представлена в кузове седана бизнес-класса. Сегодня, наконец, раскрылась ее стоимость. Модель выполнена в фирменном дизайне, ее длина достигает 5.14 метров, а создавали ее совместно с бывшим дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором.

Интерьер вышел очень солидным, панели и кресла имеют отделку из натуральной кожи. В качестве дополнительной опции можно приобрести версию с капитанскими сиденьями на заднем ряду.

Модель оснащена задним приводом. Среди моторной гаммы есть бензиновый 4-цилиндровый мотор на 2 литра мощностью 252 л.с. и 6-цилиндровый на 3 литра мощностью 283 л.с. Оба работают в паре с роботом на 7 ступеней.