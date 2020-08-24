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Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник
Фото: Car.ru
Стала известна стоимость люксового седана H9 от производителя Hongqi из Китая. Сегодня модель считается конкурентом автомобилей таких брендов, как Audi и Mercedes.
Модельный ряд производителя включает автомобили в разных кузовах — кроссы и седаны. Общее количество продаж за первые 7 месяцев составляет 75 600 единиц. Показатель вырос в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Самая последняя новинка, H9, представлена в кузове седана бизнес-класса. Сегодня, наконец, раскрылась ее стоимость. Модель выполнена в фирменном дизайне, ее длина достигает 5.14 метров, а создавали ее совместно с бывшим дизайнером Rolls-Royce Джайлсом Тейлором.
Интерьер вышел очень солидным, панели и кресла имеют отделку из натуральной кожи. В качестве дополнительной опции можно приобрести версию с капитанскими сиденьями на заднем ряду.
Модель оснащена задним приводом. Среди моторной гаммы есть бензиновый 4-цилиндровый мотор на 2 литра мощностью 252 л.с. и 6-цилиндровый на 3 литра мощностью 283 л.с. Оба работают в паре с роботом на 7 ступеней.
В базовом исполнении стоимость новинки составляет 3.3 млн рублей, а в топовом — 5.8 млн рублей. Самыми первыми конкурентами автомобиля становятся Audi A6, Cadillac CT6 и Mercedes E-Class.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Audi , Cadillac , Rolls-Royce , Cadillac CT6 , Audi A6
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