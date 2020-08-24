ГАЗ продлил права на товарный знак «Чайка»

Горьковский автозавод, входящий в состав «Группы ГАЗ», намерен зарегистрировать товарный знак «Чайка». Для этого производитель оформил заявку в соответствующий орган. Об этом сообщает портал «Российская газета».

Отмечается, что оснований для отказа на регистрацию уникальных прав ГАЗа на название «Чайка» нет. В связи с этим стоит предположить, что, скорее всего, на предстоящие 10 лет концерн собирается закрепить за собой это брендовое наименование.

Отметим, что название «Чайка» ГАЗ применяется для сборки лимузинов мелкими партиями во временной промежуток с 1959 по 1988 годы. Под этим названием в нашей стране выпускались две генерации этого авто: исполнения ГАЗ-13, поставленного на конвейер до 1981 года, и версии ГАЗ-14, производимой с 1977 года. Четыре года эти исполнения выпускались одновременно.

В 90-е году Горьковский автозавод потерял права на торговые знаки «Чайка» и «Победа». Они были возвращены концерну исключительно в 2009 году. В конце 90-х и начале 2000-х неоднократно появлялись слухи о том, что модель «Чайка» будет возвращена в гамму моделей ГАЗа. Только эти данные ни разу еще не были подтверждены.