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Jeep анонсировал роскошный внедорожник Grand Wagoneer 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Jeep анонсировал роскошный внедорожник Grand Wagoneer
Фото: Jeep
Американская марка представит новый полноразмерный SUV с легендарным именем 3 сентября. Внедорожник бросит вызов таким гигантам, как Lexus LX 570 и Lincoln Navigator.
Jeep обещает показать долгожданный Grand Wagoneer в начале осени и начал подогревать интерес к дебютанту посредством тизерной кампании. На фотографиях, демонстрирующих разные фрагменты внедорожника, показана часть радиаторной решетки, дизайн самого названия и шайба-контроллер мультимедийной системы, которая украсит салон наряду с 12-дюймовым монитором и "виртуальными" цифровыми приборами. Кроме того, представлено изображение с силуэтом Grand Wagoneer.
По предварительным данным, в основу новинки легло не старое шасси от Grand Cherokee WK2, конструкция которого уходит корнями в платформу Mercedes-Benz ML второго поколения, а рамная архитектура от полноразмерного пикапа Ram 1500. Таким образом, Grand Wagoneer будет в первую очередь конкурировать с Lexus LX 570, Cadillac Escalade и Lincoln Navigator, хотя в числе оппонентов также будет Range Rover и Mercedes-Benz GLS.
Автомобиль назван в честь Jeep Wagoneer 1962 года, ставшего одним из первых в мире комфортабельных внедорожников и сменившего имя на Grand Wagoneer в 1983 году.
Производство начнется во втором квартале 2021 года. В перспективе ожидается вариант попроще, названный просто Wagoneer.
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Комментарии
Автоновости , Jeep , Cadillac Escalade , Lincoln , Lexus , Cadillac , Lincoln Navigator , Rover , Land Rover , Mercedes-Benz , Jeep Wagoneer , Lexus LX
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