Автомобилистов накажут рублем за прямоток 

Российских водителей теперь намерены штрафовать за слишком громкий звук. Хотя ранее нововведения были рассчитаны на мотоциклистов, под их действия попадут и автомобилисты, соответствующий проект уже разрабатывается.

Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов еще ранее предложил внести соответствующие нововведения в КоАП. Прежде за подобные нарушения у водителей и мотоциклистов требовали штраф в размере 500 рублей, что эксперты назвали совсем неэффективным методом. Многие попросту продолжали нарушать порядок в городах.

Как отметил Старшинов, новые правила будут действовать не только для мотоциклистов, а для всех владельцев транспортных средств, вне зависимости от количества колес. Также разработчики добавили, что в основном нарушения совершают водители с прямоточными глушителями, а потому это нужно пресечь.

Депутаты посчитали недопустимым такое отношение, когда владельцы транспортных средств совсем не считаются с тем, что доставляют дискомфорт окружающим их людям.