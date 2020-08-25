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Автомобилистов накажут рублем за прямоток 

Car.ru 2 часа назад
Автомобилистов накажут рублем за прямоток
Фото: Car.ru
Российских водителей теперь намерены штрафовать за слишком громкий звук. Хотя ранее нововведения были рассчитаны на мотоциклистов, под их действия попадут и автомобилисты, соответствующий проект уже разрабатывается.
Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов еще ранее предложил внести соответствующие нововведения в КоАП. Прежде за подобные нарушения у водителей и мотоциклистов требовали штраф в размере 500 рублей, что эксперты назвали совсем неэффективным методом. Многие попросту продолжали нарушать порядок в городах.
Как отметил Старшинов, новые правила будут действовать не только для мотоциклистов, а для всех владельцев транспортных средств, вне зависимости от количества колес. Также разработчики добавили, что в основном нарушения совершают водители с прямоточными глушителями, а потому это нужно пресечь.
Депутаты посчитали недопустимым такое отношение, когда владельцы транспортных средств совсем не считаются с тем, что доставляют дискомфорт окружающим их людям.
Видео дня. Для российских водителей вступают в силу новые правила расчё
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Комментарии
Автоновости , Михаил Старшинов , Госдума
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