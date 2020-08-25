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Toyota представила новый бюджетный кроссовер 

Авторамблер 1 час назад
Toyota представила новый бюджетный кроссовер
Фото: Авторамблер
Японская компания Toyota представила компактный кроссовер Urban Cruiser второй генерации, который будет продаваться на рынках развивающихся стран и получит ценник примерно на 10% ниже Hyundai Creta.
Паркетник от японского бренда представляет собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza, получивший более богатое оснащение. Внешние отличия от «донора» заключаются только в форме бампера, решетке радиатора и шильдиках.
Urban Cruiser получил полностью светодиодную оптику, две подушки безопасности, задние датчики парковки, климат-контроль и систему мультимедиа с семидюймовым сенсорным экраном.
В движение новинку приводит тот же 1,5-литровый атмосферный мотор, который устанавливается на Suzuki Vitara Brezza. Он развивает до 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным автоматом. В последнем варианте паркетник оснащен гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором.
Сборку Toyota Urban Cruiser наладят на индийском предприятии Maruti Suzuki, где собирают и Vitara Brezza. По предварительным данным, новый кроссовер Toyota будет стоить в «базе» порядка 850-900 тыс. рупий — на 100-150 тыс. рупий дешевле индийской Creta.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Maruti , Toyota Urban Cruiser , Hyundai Creta , Suzuki , Toyota , Suzuki Vitara
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