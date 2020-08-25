Toyota представила новый бюджетный кроссовер 

Японская компания Toyota представила компактный кроссовер Urban Cruiser второй генерации, который будет продаваться на рынках развивающихся стран и получит ценник примерно на 10% ниже Hyundai Creta.

Паркетник от японского бренда представляет собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza, получивший более богатое оснащение. Внешние отличия от «донора» заключаются только в форме бампера, решетке радиатора и шильдиках.

Urban Cruiser получил полностью светодиодную оптику, две подушки безопасности, задние датчики парковки, климат-контроль и систему мультимедиа с семидюймовым сенсорным экраном.

В движение новинку приводит тот же 1,5-литровый атмосферный мотор, который устанавливается на Suzuki Vitara Brezza. Он развивает до 105 л.с. и 138 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным автоматом. В последнем варианте паркетник оснащен гибридной установкой с 48-вольтовым стартер-генератором.