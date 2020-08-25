Tesla выпустит более доступный электрокар

Tesla планирует выпустить дешёвую версию электрокара в кузове хэтчбек на базе Model 3. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Таким образом, Tesla продолжит увеличивать объёмы продаж и переманить клиентов у своих конкурентов с более доступной компактной моделью.

«Мы не добьемся успеха в нашей миссии, если не сделаем автомобили доступными», — заявил на недавней конференции перед инвесторами глава компании Илон Маск.

Ожидается, что электрический хэтчбек будет ориентирован в первую очередь на европейский рынок. По своей сути новинка станет рестайлинговой и адаптированной версией существующей Tesla Model 3 , поэтому её можно будет собирать на тех же мощностях, где выпускают электрический седан. Завод находится недалеко от столицы Германии.

Ранее глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter сообщил, что его компания создаёт собственное приложение Tesla App для гаджетов, которое будет выступать в роли ключа. Это приложение будет иметь двухфакторную аутентификацию.