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Tesla планирует выпустить более доступный электрокар 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Tesla выпустит более доступный электрокар
Фото: Reuters
Tesla планирует выпустить дешёвую версию электрокара в кузове хэтчбек на базе Model 3. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.
Таким образом, Tesla продолжит увеличивать объёмы продаж и переманить клиентов у своих конкурентов с более доступной компактной моделью.

«Мы не добьемся успеха в нашей миссии, если не сделаем автомобили доступными», — заявил на недавней конференции перед инвесторами глава компании Илон Маск.

Ожидается, что электрический хэтчбек будет ориентирован в первую очередь на европейский рынок. По своей сути новинка станет рестайлинговой и адаптированной версией существующей Tesla Model 3, поэтому её можно будет собирать на тех же мощностях, где выпускают электрический седан. Завод находится недалеко от столицы Германии.
Ранее глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter сообщил, что его компания создаёт собственное приложение Tesla App для гаджетов, которое будет выступать в роли ключа. Это приложение будет иметь двухфакторную аутентификацию.
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Комментарии
Автоновости , Tesla , Tesla Model 3 , Илон Маск
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