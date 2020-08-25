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Datsun отзывает в России более 93 тыс. автомобилей 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Datsun отзывает автомобили в России
Фото: ТАСС
"Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" — официальный представитель марки Datsun в России — отзывает 93 тыс. 373 автомобиля моделей on-DO и mi-DO. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры", — отметили в Росстандарте.

По данным ведомства, это может при некоторых условиях эксплуатации привести к ненормальному срабатыванию подушек безопасности водителя и пассажира.

"В этом случае при аварии подушка может сработать с такой силой, что корпус подушки может разрушиться с выбросом в салон металлических фрагментов. Не исключено, что в таком случае металлические осколки могут причинить водителю или пассажиру автомобиля серьезные травмы", — добавили в Росстандарте.

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Автоновости , Nissan , Datsun
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