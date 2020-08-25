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Skoda раскрыла линейку моторов для российской Octavia 

Motor.ru 5 часов назад
Skoda раскрыла линейку моторов для российской Octavia
Фото: © Skoda
В российском офисе Skoda поделились подробностями о моторах для новой Octavia, премьера которой состоится 16 сентября в Москве. Как и предполагалось, в линейку войдут три бензиновых двигателя, причём 1,4-литровая «турбочетвёрка» отныне будет работать в паре с «автоматом» Aisin вместо прежнего «робота» DSG.
В гамму новой Skoda Octavia входят «атмосферник» объёмом 1,6 литра (110 сил), турбомотор 1.4 (150 сил) и двухлитровый агрегат с турбонаддувом мощностью 190 лошадиных сил. Базовый двигатель 1.6 работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом», турбированный 1.4 TSI — с шестиступенчатой «механикой» либо восмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin, а топовый 2.0 TSI — с семиступенчатым преселективным «роботом» DSG.
Производство новой Octavia налажено на заводе в Нижнем Новгороде по методу полного цикла. Ожидается, что цены на модель назовут в ходе московской премьеры 16 сентября.
Глобальная Skoda Octavia сменила поколение осенью прошлого года. Новинка оказалась крупнее предшественника, изменилась снаружи и внутри и обзавелась подзаряжаемой гибридной модификацией. Летом 2020 года семейство Octavia пополнилось «заряженной» версией RS: для новинки доступны пять сочетаний двигатель-трансмиссия и два типа кузова, лифтбек и универсал.
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Автоновости , Skoda Octavia , Skoda
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