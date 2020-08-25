Suzuki презентовала модернизированный кей-кар Spacia 

В Японии разработчики представили совершенно новый кей-кар под названием Spacia. Автомобиль будет отличаться новым оттенком кузова и передовым оснащением салона.

В списке оснащения авто теперь значится система распознавания препятствий с новыми фронтальными камерами. Автомобиль сможет самостоятельно остановиться при превышении скорости на трассе, а в более топовых комплектациях также станет доступна опция адаптивного круиз-контроля. В данном случае речь идет о сборках Spacia Hybrid X Upgrade Package, более технологичной Spacia Custom и топовой Spacia Gear.

В салоне добавили два порта USB, дворники с регулировкой работы. Кузов представят в совершенно новых цветах, также доступны и двухцветные модели с оттенками Cool Khaki Pearl Metallic, а также бежевым Chiffon Ivory. Технические характеристики гибридной новинки японские разработчики пока не озвучили, однако в базовой версии ожидается двигатель на 0,66 литра и 54 л.с.