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Suzuki презентовала модернизированный кей-кар Spacia 

Car.ru и ещё 2 2 часа назад
Suzuki презентовала модернизированный кей-кар Spacia
Фото: Car.ru
В Японии разработчики представили совершенно новый кей-кар под названием Spacia. Автомобиль будет отличаться новым оттенком кузова и передовым оснащением салона.
В списке оснащения авто теперь значится система распознавания препятствий с новыми фронтальными камерами. Автомобиль сможет самостоятельно остановиться при превышении скорости на трассе, а в более топовых комплектациях также станет доступна опция адаптивного круиз-контроля. В данном случае речь идет о сборках Spacia Hybrid X Upgrade Package, более технологичной Spacia Custom и топовой Spacia Gear.
В салоне добавили два порта USB, дворники с регулировкой работы. Кузов представят в совершенно новых цветах, также доступны и двухцветные модели с оттенками Cool Khaki Pearl Metallic, а также бежевым Chiffon Ivory. Технические характеристики гибридной новинки японские разработчики пока не озвучили, однако в базовой версии ожидается двигатель на 0,66 литра и 54 л.с.
Стоимость Suzuki Spaciа ожидается на отметке в 970 тысяч рублей в пересчете, а на родине машина уже пользуется большим спросом среди поклонников марки.
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Автоновости , Suzuki
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