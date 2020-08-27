McLaren перестанет выпускать бензиновые двигатели к 2030 году 

Британский автопроизводитель McLaren прекратит разработку бензиновых двигателей в течение десятилетия, чтобы полностью перейти на выпуск электромобилей.

В течение следующих 10 лет компания сосредоточится на гибридных суперкарах, планируя поставлять больше компонентов для их производства в Великобританию. А к 2030 намерена прекратить разработку и выпуск традиционных двигателей, сообщил Financial Times исполнительный директор Майк Флюит.

«Мы будем разрабатывать двигатели в течение следующих десяти лет, продавать в течение следующих 15 лет, но ожидаем, что большая часть автомира выстроит передовое производство электрокаров ближе к 2035 году», — сказал он.

Соперник McLaren — Ferrari дал мало подробностей о своих планах по переходу на электрокары, в то время как Aston Martin в этом году отложил свою программу электромобилей, чтобы сосредоточиться на автогонках под руководством нового владельца Лоуренса Стролла

McLaren, который имеет богатое гоночное наследие и производит автомобили в течение десяти лет, полностью электрический автомобиль до второй половины этого десятилетия не выпустит, добавил Флюитт, из-за ограничений по весу, производительности и дальности хода.

Группа уже сделала две гибридные модели, P1 и Speedtail, но каждая крупная модель, запущенная в следующем году, будет гибридной. Будет использована новая архитектура, которая позволит автомобилям проехать более 30 км на одном заряде.

McLaren заявил, что доля компонентов британского производства в его новых моделях вырастет почти до 60%, что является самым высоким показателем среди всех основных производителей автомобилей в Великобритании.

Ранее Skoda заявила, что представит первый внедорожник на базе MEB в сентябре. Премьера модели Skoda Enyaq на базе электромобильной платформы MEB состоится 1 сентября в Праге. Это произойдет на три недели раньше, чем Volkswagen представит внедорожник ID4.

А самый доступный в мире электромобиль создали в России. Производство российского электромобиля Zetta планируют запустить в Тольятти до конца года. Авто сможет проехать на одном заряде до 180 км, а зарядить суперавто можно будет даже от бытовой розетки.