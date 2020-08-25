На российских автотрассах появятся новые обходы

В «Росавтодоре» отметили, что в рамках национальной программы по улучшению безопасности и строительству новых дорог будут построены еще шесть обходов вблизи городов. Трассы должны появиться в Калужской и других областях.

Так, строительные работы начались уже в Туле, Калужской области, Краснодарском крае, вблизи Иваново и Сыктывкаре. Специалисты отметили, что создадут трассы по новым технологиям, а на отдельных участках возведут для удобства проезда новые мосты. Министр транспорта Евгений Дитрих добавил, что со временем вокруг дорог наладят и инфраструктуру, что в итоге приведет к улучшению качества жизни россиян.

Уже в текущем году откроют обходную дорогу вблизи Красноярска и в обход города, там строительные работы закончили раньше срока, а в конце прошедшего года запустили эксплуатацию трассы, протяженностью от поселка Солонцы до федерального шоссе. Появится в регионе и новый мост на реке Кача.

У Иванового дорога готова уже более, чем на 70%, строительство находится на завершающей стадии и в скором времени трассу введут в эксплуатацию.