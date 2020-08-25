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На российских автотрассах появятся шесть новых обходов 

Car.ru 5 часов назад
На российских автотрассах появятся новые обходы
Фото: Car.ru
В «Росавтодоре» отметили, что в рамках национальной программы по улучшению безопасности и строительству новых дорог будут построены еще шесть обходов вблизи городов. Трассы должны появиться в Калужской и других областях.
Так, строительные работы начались уже в Туле, Калужской области, Краснодарском крае, вблизи Иваново и Сыктывкаре. Специалисты отметили, что создадут трассы по новым технологиям, а на отдельных участках возведут для удобства проезда новые мосты. Министр транспорта Евгений Дитрих добавил, что со временем вокруг дорог наладят и инфраструктуру, что в итоге приведет к улучшению качества жизни россиян.
Уже в текущем году откроют обходную дорогу вблизи Красноярска и в обход города, там строительные работы закончили раньше срока, а в конце прошедшего года запустили эксплуатацию трассы, протяженностью от поселка Солонцы до федерального шоссе. Появится в регионе и новый мост на реке Кача.
У Иванового дорога готова уже более, чем на 70%, строительство находится на завершающей стадии и в скором времени трассу введут в эксплуатацию.
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Автоновости , Евгений Дитрих
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