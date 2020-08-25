В России подорожали Opel

В дилерских центрах России повысилась стоимость двух моделей Opel — Grandland X , в кузове кросса, и Zafira Life, в кузове микроавтобуса. Цены всех комплектаций повысились на 50 000 рублей — на 1.6-2.6%.

На рынке России поднялись цены на 2 модели производителя Opel. Кросс, в версии Enjoy, теперь можно приобрести за 1 199 000 рублей. Версия Cosmo подорожала до 2 399 000 рублей. На территории России данная модель предложена с бензиновым двигателем на 1.6 литра, который развивает до 150 л.с. В паре с ним работает АКПП на 6 ступеней.

Zafira Life в стандартном исполнении Innovation M можно купить у дилеров за 2 649 900 рублей. За более габаритную версию требуют 2 699 900 рублей. Особая версия Black Edition L предложена в дилерских центрах с ценником в 3 089 900 рублей, а флагман — 3 149 900 рублей. Модель оснащается дизельным двигателем на 2 литра, который может развивать до 150 л.с. и работает вместе с АКПП. Для модели предлагается только одна силовая установка во всех комплектациях.