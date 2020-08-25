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В России стали дороже автомобили Opel 

Car.ru 5 часов назад
В России подорожали Opel
Фото: Car.ru
В дилерских центрах России повысилась стоимость двух моделей Opel — Grandland X, в кузове кросса, и Zafira Life, в кузове микроавтобуса. Цены всех комплектаций повысились на 50 000 рублей — на 1.6-2.6%.
На рынке России поднялись цены на 2 модели производителя Opel. Кросс, в версии Enjoy, теперь можно приобрести за 1 199 000 рублей. Версия Cosmo подорожала до 2 399 000 рублей. На территории России данная модель предложена с бензиновым двигателем на 1.6 литра, который развивает до 150 л.с. В паре с ним работает АКПП на 6 ступеней.
Zafira Life в стандартном исполнении Innovation M можно купить у дилеров за 2 649 900 рублей. За более габаритную версию требуют 2 699 900 рублей. Особая версия Black Edition L предложена в дилерских центрах с ценником в 3 089 900 рублей, а флагман — 3 149 900 рублей. Модель оснащается дизельным двигателем на 2 литра, который может развивать до 150 л.с. и работает вместе с АКПП. Для модели предлагается только одна силовая установка во всех комплектациях.
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Комментарии
Автоновости , Opel Grandland X , Opel , Cosmopolitan
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