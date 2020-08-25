Из «Оки» создали маленькую реплику «Гелендвагена»

Часто реплики «Гелендвагена» делают из УАЗов . На этот раз базой для реплики послужила малолитражная «Ока».

Стоит заметить, что у автора проекта и впрямь получилась уменьшенная копия популярного в России «Гелика». У малютки заостренный капот, схожий кузов и даже передние крылья с указателями поворотов, как у австрийского внедорожника.

Поворотники были взяты у отечественного мотоцикла ИЖ, угловатые колесные арки полностью повторяют изгибы арок у оригинальной версии. Пожалуй, единственным элементом, доставшимся реплике «Гелика» от «Оки», является задний бампер.

В задней части машины расположена дверь с запаской, стеклоочистителем и спойлером на крыше. Задние фонари позаимствовали у УАЗика. Если не учитывать, что это реплика, то по итогу получилась единственная в мире пятидверная «Ока». Автору проекта пришлось повозиться со стеклами, которые нужны были плоскими. Их изготавливали вручную. Общее впечатление завершают колесные диски и фонари над ветровым стеклом.