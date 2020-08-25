Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из «Оки» создали самую маленькую реплику «Гелендвагена» 

Car.ru 5 часов назад
Из «Оки» создали маленькую реплику «Гелендвагена»
Фото: Car.ru
Часто реплики «Гелендвагена» делают из УАЗов. На этот раз базой для реплики послужила малолитражная «Ока».
Стоит заметить, что у автора проекта и впрямь получилась уменьшенная копия популярного в России «Гелика». У малютки заостренный капот, схожий кузов и даже передние крылья с указателями поворотов, как у австрийского внедорожника.
Поворотники были взяты у отечественного мотоцикла ИЖ, угловатые колесные арки полностью повторяют изгибы арок у оригинальной версии. Пожалуй, единственным элементом, доставшимся реплике «Гелика» от «Оки», является задний бампер.
В задней части машины расположена дверь с запаской, стеклоочистителем и спойлером на крыше. Задние фонари позаимствовали у УАЗика. Если не учитывать, что это реплика, то по итогу получилась единственная в мире пятидверная «Ока». Автору проекта пришлось повозиться со стеклами, которые нужны были плоскими. Их изготавливали вручную. Общее впечатление завершают колесные диски и фонари над ветровым стеклом.
Видео дня. Для российских водителей вступают в силу новые правила расчё
Car.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» вынужден работать по субботам из-за гигантского спроса «АвтоВАЗ» вынужден работать по субботам из-за гигантского спроса На российских автотрассах появятся шесть новых обходов На российских автотрассах появятся шесть новых обходов Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник Конкурент Audi и Mercedes из Китая получил ценник
Комментарии
Автоновости , УАЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители вырезают катализатор?
Зачем водители вырезают катализатор?
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Треть россиян решила отказаться от ОСАГО
Автопром ждет неизбежный крах
Автопром ждет неизбежный крах
Почему двухлетний автомобиль лучше нового?
Почему двухлетний автомобиль лучше нового?
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
02:30
Крупное ДТП в Москве: 14 человек в больнице
ДТП
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
01:01
«Платежи будут расти гигантскими шагами»
Автоновости
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
01:16
Mercedes-Benz объявил об отзыве автомобилей в РФ
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение