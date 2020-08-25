ЦБ РФ распорядился вновь расширить тарифный коридор ОСАГО 

Минюст зарегистрировал указание ЦБ РФ об очередном расширении тарифного коридора по ОСАГО. В силу оно вступит с 5 сентября.

Согласно документу, для легковых автомобилей физлиц диапазон базовых ставок расширится вверх и вниз на 10% — от 2471 рубля до 5436 рублей. Для машин юрлиц границы раздвинутся на 20% вверх и вниз. При этом грузоперевозчики и автопарки юридических лиц смогут рассчитывать на максимальное понижение тарифов.

Что касается грузовых автомобилей с ограничением объёма перевозок до 16 тонн и свыше этой массы, то здесь расширение коридора составит 20% вверх.

Для такси границы коридора будут раздвинуты по максимуму — вверх и вниз на 30%. Для общественного транспорта они останутся практически без изменений — на 5% понизится минимальная ставка, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ обязал страховщиков вносить изменения в полис ОСАГО, если о них уведомляет автовладелец, а не навязывать ему покупку нового. Данные в полисе ОСАГО должны быть изменены, если автовладелец сменил фамилию, поменял паспорт или права, а также при обнаружении в нём ошибок. Отдельно отмечается, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя вносить нового страхователя или автомобиль.