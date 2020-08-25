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ЦБ РФ распорядился вновь расширить тарифный коридор ОСАГО 

News.ru и ещё 11 25 августа 2020
ЦБ РФ распорядился вновь расширить тарифный коридор ОСАГО
Фото: РИА Новости
Минюст зарегистрировал указание ЦБ РФ об очередном расширении тарифного коридора по ОСАГО. В силу оно вступит с 5 сентября.
Согласно документу, для легковых автомобилей физлиц диапазон базовых ставок расширится вверх и вниз на 10% — от 2471 рубля до 5436 рублей. Для машин юрлиц границы раздвинутся на 20% вверх и вниз. При этом грузоперевозчики и автопарки юридических лиц смогут рассчитывать на максимальное понижение тарифов.
Что касается грузовых автомобилей с ограничением объёма перевозок до 16 тонн и свыше этой массы, то здесь расширение коридора составит 20% вверх.
Для такси границы коридора будут раздвинуты по максимуму — вверх и вниз на 30%. Для общественного транспорта они останутся практически без изменений — на 5% понизится минимальная ставка, сообщает «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что ЦБ обязал страховщиков вносить изменения в полис ОСАГО, если о них уведомляет автовладелец, а не навязывать ему покупку нового. Данные в полисе ОСАГО должны быть изменены, если автовладелец сменил фамилию, поменял паспорт или права, а также при обнаружении в нём ошибок. Отдельно отмечается, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя вносить нового страхователя или автомобиль.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Минюст РФ , Центральный банк России , Интерфакс
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