«Автогражданка» подорожает с сентября

С 5 сентября в России официально будет расширен тарифный коридор ОСАГО, сообщает
«Интерфакс». Нововведение позволит увеличить базовую ставку для водителей с высоким риском попадания в ДТП на 10%.
О расширении тарифного коридора стало известно из сообщения сотрудников Центробанка
. В нем говорится, что Минюст
зарегистрировал соответствующее указание регулятора, которое вступит в силу с 5 сентября. Документ предполагает расширение базовых ставок на полисы ОСАГО для физлиц на 10% как вверх, так и вниз: в пересчете на рубли – от 2471 рубля до 5436 рублей.
Как сообщал «Рамблер», нововведение призвано наделить страховщиков возможностью устанавливать индивидуальные тарифы для водителей в зависимости от их законопослушности: чем тщательнее автолюбитель соблюдает ПДД, тем меньше для него должна быть ставка.
При этом для юрлиц тарифный коридор расширится еще сильнее: для легковых автомобилей и грузовиков на 20% в обе стороны, для такси – на 30%. В случае с автобусами, трамваями и троллейбусами верхняя планка коридора останется неизменной, а нижняя опустится на 5%.
Ранее, как сообщал «Рамблер», профессор Московского автодорожного института (МАДИ) Михаил Якимов предсказал скорую отмену закона об ОСАГО. По его мнению, в недалеком будущем обязанность страховать автогражданскую ответственность перейдет в потребность, когда речь идет о добросовестных собственниках.