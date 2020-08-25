«Автогражданка» подорожает с сентября

С 5 сентября в России официально будет расширен тарифный коридор ОСАГО, сообщает «Интерфакс». Нововведение позволит увеличить базовую ставку для водителей с высоким риском попадания в ДТП на 10%.

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О расширении тарифного коридора стало известно из сообщения сотрудников Центробанка . В нем говорится, что Минюст зарегистрировал соответствующее указание регулятора, которое вступит в силу с 5 сентября. Документ предполагает расширение базовых ставок на полисы ОСАГО для физлиц на 10% как вверх, так и вниз: в пересчете на рубли – от 2471 рубля до 5436 рублей.

Как сообщал «Рамблер», нововведение призвано наделить страховщиков возможностью устанавливать индивидуальные тарифы для водителей в зависимости от их законопослушности: чем тщательнее автолюбитель соблюдает ПДД, тем меньше для него должна быть ставка.

При этом для юрлиц тарифный коридор расширится еще сильнее: для легковых автомобилей и грузовиков на 20% в обе стороны, для такси – на 30%. В случае с автобусами, трамваями и троллейбусами верхняя планка коридора останется неизменной, а нижняя опустится на 5%.