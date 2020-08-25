В Тольятти завершили бетонирование части трассы «Урал» 

В Тольятти на 974 километре трассы М-5 «Урал» завершено бетонирование в правой части путепровода. Об этом сообщает Tlt.ru.

Отмечается, что работы на левой стороне путепровода находятся в стадии завершения. В скором времени планируется приступить к реконструкции улично-дорожной сети городского округа. Выполняется разборка существующих съездов и временных дорог, устройство съездов с М-5 в Тольятти, съездов с кольцевого пересечения, также продолжается асфальтирование покрытия путепровода.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По их итогам над существующей автомобильной дорогой появится современная надземная эстакада. Объект введут в эксплуатацию в конце 2020 года.