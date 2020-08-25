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В Тольятти завершили бетонирование части трассы «Урал» 

Lenta.ru 3 часа назад
В Тольятти завершили бетонирование части трассы «Урал»
Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»
В Тольятти на 974 километре трассы М-5 «Урал» завершено бетонирование в правой части путепровода. Об этом сообщает Tlt.ru.
Отмечается, что работы на левой стороне путепровода находятся в стадии завершения. В скором времени планируется приступить к реконструкции улично-дорожной сети городского округа. Выполняется разборка существующих съездов и временных дорог, устройство съездов с М-5 в Тольятти, съездов с кольцевого пересечения, также продолжается асфальтирование покрытия путепровода.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По их итогам над существующей автомобильной дорогой появится современная надземная эстакада. Объект введут в эксплуатацию в конце 2020 года.
Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.
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Автоновости , Владимир Путин
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