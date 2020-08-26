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Кроссовер Kia Sorento нового поколения начали выпускать в России 

Wroom.ru 8 часов назад
Kia Sorento нового поколения начали выпускать в России
Фото: Wroom.ru
В Калининграде на заводе "Автотор" стартовало производство кроссовера Kia Sorento четвертого поколения.
Автомобили собирают крупноузловым методом SKD, то есть из практически готовых машинокомплектов без сварки и окраски кузовов, поэтому степень локализации у машин минимальная. Также предприятие оснастили новым оборудованием для программирования электронных систем Sorento и для настройки системы ЭРА-ГЛОНАСС.
В России новый кроссовер Kia Sorento будет предлагаться с бензиновым мотором 2.5, развивающим 180 л. с. и работающим в паре с шестиступенчатым "автоматом", а также с новым турбодизелем 2.2 (199 л. с.), который сочетается с восьмиступенчатым "роботом".
Продажи "Соренто" нового поколения запланированы на четвертый квартал этого года. Ближе к старту продаж будут опубликованы и цены на модель.
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Автоновости , Kia , Kia Sorento
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