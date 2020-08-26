Range Rover Evoque стал дизельным гибридом 

Компания Land Rover рассекретила кроссовер Evoque 2021 модельного года. Среди новшеств — «умеренно»-гибридные силовые установки на базе дизельного двигателя Ingenium, новая мультимедийная система и роскошная комплектация Autobiorgraphy.

Изменения Evoque в значительной степени повторяют «обновки» родственного Land Rover Discovery Sport. Так, в версии D165 силовая установка на базе 2,0-литрового четырехцилиндрового дизеля с 48-вольтовым электрическим «довеском» выдает 163 лошадиных силы и 380 Нм крутящего момента. Такому Evoque по умолчанию положен передний привод. Полный доступен только в сочетании с опциональным восьмиступенчатым автоматом.

Во втором варианте с шильдиком D200 установка развивает 204 лошадиных силы и 430 Нм момента. Такой «умеренный» гибрид, разгоняющий кроссовер с места до «сотни» за 7,9 секунд, доступен только с автоматической трансмиссией и приводом на четыре колеса.

Evoque, как и Discovery Sport, получил новую инормационно-развлекательную систему Pivi Pro, которая заменила прежнюю Touch Pro. Новая мультимедийная система обновляется «по воздуху», может выводить на экран конференц-коллы со смартфона, дружит с музыкальным сервисом Spotify, а в гибридных версиях умеет искать ближайшие зарядные станции.

Кроме этого, у Evoque появилась новая топовая комплектация — Autobiography. Такой кроссовер можно узнать по медным акцентам экстерьера, особым шильдикам, 21-дюймовым легкосплавным дискам и матричным фарам. Все сиденья салона обиты стеганой кожей, а передние оснащены вентиляцией.

Предзаказ на Range Rover Evoque 2021 модельного года уже открылся в Великобритании. Стоимость кроссовера стартует с 32 100 фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей по текущему курсу).