Автостраховщики хотят отслеживать стиль вождения по-новому

Для отслеживания стиля вождения транспортных средств своих клиентов, автостраховщики планируют использовать системы GPS/ГЛОНАСС.

Для более детального расчета стоимости полисов ОСАГО, страховые компании собираются анализировать, как управляют своими автомобилями клиенты. В течение 30 дней с помощью трекеров GPS/ГЛОНАСС будут собираться данные, как водитель ведет себя за рулем автомобиля при разгоне и торможении.

Будет собираться информация о фактах резкого торможения транспортного средства, также страховщики будут интересоваться, какие маневры выполняет автомобиль во время движения по автостраде, развороты, повороты, остановки.

Кроме этого, стоимость полиса будет напрямую зависеть от модели автомобиля, года его выпуска, марки и пробега. В последнее время стала появляться информация о возможном подорожании полиса ОСАГО. Как показали социологические исследования, если это произойдет, многие водители готовы отказаться от приобретения этого полиса вообще.