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Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Раскрыты рекордные цены на Lada в Европе
Фото: РИА Новости
Цены на Lada 4x4 в странах Европы значительно выросли, несмотря на то, что "АвтоВАЗ" прекратил поставки на западные рынки. Об этом пишет портал Motor.
Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de, самый доступный из имеющихся в наличии вариантов — Lada Urban 4х4 — продается в диапазоне от 13 923 до 15 827 евро (1,2-1,4 миллиона рублей). Самым дорогим внедорожником в линейке является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием, для покупки которой необходимо 19 992 евро или 1,76 миллиона рублей.
При этом в 2017 году, когда в Германии появилась пятидверная Lada 4x4, обычную версию можно было купить за 12 990 евро. За Urban пришлось бы заплатить 14 290 евро.
Актуальные цены на модель 4x4 в России варьируются в диапазоне от 572,9 тысячи рублей за стандартный трехдверный внедорожник в базовой комплектации и до 806,9 тысячи рублей за 4х4 Bronto.
Motor также пишет, что после ухода "АвтоВАЗа" с европейского рынка местные поклонники Lada 4х4 выпустили несколько петиций с требованием продолжить продажи российского внедорожника в ЕС.
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Автоновости , Lada , ЕС , Автоваз
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