Раскрыты рекордные цены на Lada в Европе

Цены на Lada 4x4 в странах Европы значительно выросли, несмотря на то, что "АвтоВАЗ" прекратил поставки на западные рынки. Об этом пишет портал Motor.

Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de, самый доступный из имеющихся в наличии вариантов — Lada Urban 4х4 — продается в диапазоне от 13 923 до 15 827 евро (1,2-1,4 миллиона рублей). Самым дорогим внедорожником в линейке является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием, для покупки которой необходимо 19 992 евро или 1,76 миллиона рублей.

При этом в 2017 году, когда в Германии появилась пятидверная Lada 4x4, обычную версию можно было купить за 12 990 евро. За Urban пришлось бы заплатить 14 290 евро.

Актуальные цены на модель 4x4 в России варьируются в диапазоне от 572,9 тысячи рублей за стандартный трехдверный внедорожник в базовой комплектации и до 806,9 тысячи рублей за 4х4 Bronto.