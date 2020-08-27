Официально представлен новый Volkswagen Touareg 

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Официально показана новая версия кроссовера Volkswagen Touareg.

Обновленный вариант транспортного средства практически не отличается от предшественника внешностью, а вот двигатель и некоторые функции в автомобиле новые.

Говоря о силовом агрегате, Volkswagen Touareg получит двухлитровый турбированный двигатель на 245 лошадиных сил. В паре с ним будет взаимодействовать «автомат» на 8 передач и полноприводная система.

Volkswagen

Расход топлива у новой версии автомобиля — 8 литров на 100 километров при смешанном режиме работы. У инженеров компании получилось достичь таких показателей благодаря модернизации силового агрегата.

В максимальной комплектации будет использоваться тот же мотор, что и раньше — трехлитровый бензиновый агрегат на 340 лошадиных сил.

Volkswagen

Из новых опций особо интересна система, предотвращающая боковые и фронтальные столкновения с другим транспортом. Также новые режимы работы получил адаптивный круиз-контроль.

Начальная стоимость автомобиля в новой версии — 3,7 миллиона рублей.