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Официально представлен новый Volkswagen Touareg 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Официально представлен новый Volkswagen Touareg
Фото: Volkswagen
Официально показана новая версия кроссовера Volkswagen Touareg.
Обновленный вариант транспортного средства практически не отличается от предшественника внешностью, а вот двигатель и некоторые функции в автомобиле новые.
Говоря о силовом агрегате, Volkswagen Touareg получит двухлитровый турбированный двигатель на 245 лошадиных сил. В паре с ним будет взаимодействовать «автомат» на 8 передач и полноприводная система.
Volkswagen
Расход топлива у новой версии автомобиля — 8 литров на 100 километров при смешанном режиме работы. У инженеров компании получилось достичь таких показателей благодаря модернизации силового агрегата.
В максимальной комплектации будет использоваться тот же мотор, что и раньше — трехлитровый бензиновый агрегат на 340 лошадиных сил.
Volkswagen
Из новых опций особо интересна система, предотвращающая боковые и фронтальные столкновения с другим транспортом. Также новые режимы работы получил адаптивный круиз-контроль.
Начальная стоимость автомобиля в новой версии — 3,7 миллиона рублей.
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Автоновости , Volkswagen Touareg , Volkswagen
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