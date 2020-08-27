Наказание для лихачей: «успокоительная остановка»

Остановка продлится от 45 минут до часа. Отдохнуть лихачи могут на обочине или на специально выделенных площадках. Нововведения вступят в силу с 1 декабря

Правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии изменить наказание для водителей за незначительное превышение скорости, сообщает «Интерфакс».

Водителям предоставят выбор: либо платить штраф за превышение скорости, либо согласиться на так называемую успокоительную остановку. Остановка продлится от 45 минут до часа. Отдохнуть лихачи могут на обочине или на специально выделенных площадках. Нововведения вступят в силу с 1 декабря.

Сейчас за такое превышение выписывается штраф из расчета 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения. Но практика показала, что эстонцы в большинстве не воспринимают штраф как наказание. А вот потерянное время на «успокоительной остановке» может изменить их привычки и поменять поведение, считают власти.

Правда, применять это наказание будут за превышение скорости до 20 километров в час. В других случаях придется заплатить крупный штраф, возможна даже конфискация автомобиля, рассказывает главный редактор русской версии эстонской газеты Postimees Олеся Лагашина:

«Впервые об этом заговорили еще в сентябре 2019 года, когда был проведен эксперимент. Тогда опрашивали людей, как они относятся к такой мере наказания, и опросили, если я не ошибаюсь, несколько сотен человек, и они тогда ответили, что готовы скорее постоять на обочине, чем платить штраф. Полиция тоже посчитала эту меру достаточно эффективной, поскольку радары слежения за скоростью желаемого результата не приносят, люди все равно гоняют. Здесь, если вас заставляют 45 минут постоять на обочине и посмотреть, допустим, видео о безопасности дорожного движения, я думаю, что человек пару раз постоит и подумает, что так он на самом деле никак время не экономит. Это касается только небольших нарушений, это до 20 километров в час. В принципе тех, кто гоняет с большой скоростью, будут ждать и штрафы, и конфискация автомобиля, и лишение свободы в некоторых случаях».

Остановки машин на обочине небезопасны, но сама мера может стать эффективной и в дальнейшем применяться даже в России, считает автоэксперт Игорь Моржаретто

«Не очень понятно, как это технически сделать, потому что надо видимо ловить людей, которые нарушают правила, но чтобы рядом была какая-то площадка для остановки. Просто на обочине заставлять стоять опасно с точки зрения дорожного движения. Надо понять, как это действует. Но в принципе меры, которые не связаны с наказанием, иногда действуют сильнее. В качестве примера бывший советский опыт, который сейчас активно применяется во многих странах: в случае некоторых нарушений могли отправить человека, и могут отправить в той же Германии, на дополнительное обучение, которое занимает очень много времени. Просто человек следующий раз подумает, прежде чем нарушить. Вполне возможно, что это будет работать, и потом дойдет и до нас. Практически это надо организовать, во-первых, толково, а, во-вторых — готовы ли наши сотрудники в массовом порядке выйти на улицу? У нас же сейчас патруль ДПС на улице встретить шансов мало. Патрули появляются только в случае проведения рейдов, все больше доверяют работу о соблюдении правил камерам видеофиксации, это не всегда хорошо».

В России за превышение скорости движения свыше 20 километров в час и не более 40 километров в час штраф составляет 500 рублей.