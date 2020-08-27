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Кто первый? Сложный вопрос для водителей 

Мария Иванова 43 минуты назад
Тест, который ставит в тупик половину водителей
Фото: depositphotos.com
Чтобы получить права, любой водитель должен сдать экзамен, Чтобы безаварийно ездить за рулем, надо помнить все ПДД и знаки. Но на дороге и на экзамене бывают такие вопросы, ответить на которые сложно даже имея 30-летний опыт вождения. Сможете ответить на вопрос, верный ответ на который дают только 15% экзаменуемых? Попробуйте
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