Путин проехал по открывшейся трассе «Таврида»

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Путин проехал по открывшейся в Крыму трассе «Таврида» 

RT на русском 4 часа назад
В Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, по ней уже проехал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы «Таврида». Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки», — сказал министр журналистам, его слова приводит ТАСС.

Путин прибыл в Крым
Как пишет Интерфакс, президент проехал по одному из этапов за рулём Aurus.
20 июля в Крыму было запущено движение по участку трассы «Таврида» от Белогорска до Симферополя, его протяжённость составляет 27,5 км.
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Автоновости , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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