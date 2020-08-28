«Ночной кошмар» Илона Маска нанес новый удар по Tesla 

Американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» Илона Маска, нанес новый удар по Tesla . Компания наняла на пост главного инженера бывшего вице-президента Tesla по разработкам Ника Калайджана (Nick Kalayjian). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Калайджан проработал в Tesla более 10 лет, однако ушел из компании еще в 2018 году, перейдя на работу в стартап Plenty, который продвигает технологию вертикальных фермерских хозяйств. На новом посту он заменит Марка Виннельса (Mark Vinnels), который пришел в Rivian в 2017 году из McLaren

Это не первый случай, когда бывший сотрудник Tesla переходит в Rivian. Компания Илона Маска в июле 2020 года даже подала в суд на своего конкурента, обвинив его в переманивании работников и краже секретных данных. Переход Калайджана в Rivian может еще больше обострить отношения двух компаний, отмечает агентство.