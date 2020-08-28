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«Ночной кошмар» Илона Маска нанес новый удар по Tesla 

Lenta.ru 2 часа назад
«Ночной кошмар» Илона Маска нанес новый удар по Tesla
Фото: Rivian
Американский производитель электрогрузовиков Rivian, который называют «ночным кошмаром» Илона Маска, нанес новый удар по Tesla. Компания наняла на пост главного инженера бывшего вице-президента Tesla по разработкам Ника Калайджана (Nick Kalayjian). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Калайджан проработал в Tesla более 10 лет, однако ушел из компании еще в 2018 году, перейдя на работу в стартап Plenty, который продвигает технологию вертикальных фермерских хозяйств. На новом посту он заменит Марка Виннельса (Mark Vinnels), который пришел в Rivian в 2017 году из McLaren.
Это не первый случай, когда бывший сотрудник Tesla переходит в Rivian. Компания Илона Маска в июле 2020 года даже подала в суд на своего конкурента, обвинив его в переманивании работников и краже секретных данных. Переход Калайджана в Rivian может еще больше обострить отношения двух компаний, отмечает агентство.
При этом Rivian не единственный конкурент Tesla, который активно нанимает ее бывших сотрудников. Ранее стало известно, что производитель электрокаров Lucid назначил на ведущие посты в компании главного инженера Tesla Model S и бывшего вице-президента по производству на заводе Tesla в Калифорнии.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model S , McLaren , Bloomberg
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