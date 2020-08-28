Китайцы выпустят гибрид за 1,5 миллиона долларов 

Китайскому супергибриду Hongqi S9 дан зелёный свет. Премиум-бренд, входящий в состав FAW Group, решился на выпуск 70 экземпляров двухдверки со стартовой ценой 10 миллионов юаней (около полутора миллионов долларов или 108,6 миллиона рублей), что делает её самым дорогим автомобилем в истории местного автопрома.

Среднемоторное купе Hongqi S9 дебютировало на автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года — но в статусе концепта. Внешние панели гибрида изготовлены из углепластика, под ними — композитное шасси и наддувный V8 4.0, работающий в связки с электромотором. В сумме силовая установка выдает около 1400 лошадиных сил, позволяя S9 разгоняться до «сотни» за 1,9 секунды. Таким же временем могут похвастаться распечатанный на 3D-принтере Czinger 21С и японский электрический гиперкар Aspark Owl. «Максималка» китайца — 400 километров в час.

Сборкой ограниченной партии машин, вероятно, займётся стартап Silk EV, зарегистрированный в шанхайской зоне свободной торговли. В апреле стало известно, что фирма подписала соглашение с FAW Group, в рамках которого она возьмет на себя выпуск линейки спорткаров S-Series. Сумма инвестиций в проект со стороны Silk EV составит 10 миллиардов юаней (108,6 миллиарда рублей). Совместное предприятие расположится в родном для Hongqi городе Чанчуне. Производство начнется в следующем году.