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Китайцы выпустят гибрид за 1,5 миллиона долларов 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Китайцы выпустят гибрид за 1,5 миллиона долларов
Фото: © autohome.com.cn
Китайскому супергибриду Hongqi S9 дан зелёный свет. Премиум-бренд, входящий в состав FAW Group, решился на выпуск 70 экземпляров двухдверки со стартовой ценой 10 миллионов юаней (около полутора миллионов долларов или 108,6 миллиона рублей), что делает её самым дорогим автомобилем в истории местного автопрома.
Среднемоторное купе Hongqi S9 дебютировало на автосалоне во Франкфурте осенью прошлого года — но в статусе концепта. Внешние панели гибрида изготовлены из углепластика, под ними — композитное шасси и наддувный V8 4.0, работающий в связки с электромотором. В сумме силовая установка выдает около 1400 лошадиных сил, позволяя S9 разгоняться до «сотни» за 1,9 секунды. Таким же временем могут похвастаться распечатанный на 3D-принтере Czinger 21С и японский электрический гиперкар Aspark Owl. «Максималка» китайца — 400 километров в час.
Сборкой ограниченной партии машин, вероятно, займётся стартап Silk EV, зарегистрированный в шанхайской зоне свободной торговли. В апреле стало известно, что фирма подписала соглашение с FAW Group, в рамках которого она возьмет на себя выпуск линейки спорткаров S-Series. Сумма инвестиций в проект со стороны Silk EV составит 10 миллиардов юаней (108,6 миллиарда рублей). Совместное предприятие расположится в родном для Hongqi городе Чанчуне. Производство начнется в следующем году.
Бренд Hongqi («Красное знамя») знаменит в основном роскошными лимузинами для партийной элиты Китая. Однако сейчас он уже трансформировался в массовую премиум-марку — местный аналог Mercedes-Benz. Нынешний модельный ряд «Хунцы» состоит из седана H7, кроссоверов HS5, HS7, E-HS3 и E-HS9, а также седанов H5, L5 и флагманского H9.
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Автоновости , FAW , Mercedes-Benz
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