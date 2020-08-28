Buckower Felder: автомобилям въезд запрещен

Недалеко от Берлина построят небольшой город под названием Buckower Felder. Населенный пункт, в который закроют въезд автомобилям, расположат на участке площадью 16 гектаров.

На территории города возведут 40 многоквартирных домов с 900 квартирами, аренда которых будет стоить от 6,5 до 10 евро за квадратный метр (от 576 до 886 рублей по текущему курсу). К зданиям подведут теплоснабжение с минимальным выбросом CO2, а окружающее пространство засадят деревьями.

Вместо автомобильных дорог здания города будут соединять пешеходные и велосипедные дорожки. Владельцы жилья смогут оставлять свои машины в гаражах, вынесенных на окраину города — въезд автомобилей на территорию Buckower Felder будет запрещен. Каждый житель сможет получить не более одного парковочного места.

Строительство экологически чистого городка начнется в 2021 году, говорится на официальном сайте проекта. Город будет достроен к 2024 году.

Экологически нейтральный город станет очередным шагом Германии в реализации стратегии по сокращению выбросов углекислого газа. План подразумевает в том числе постепенный отказ от автомобилей на ДВС и переход на электрические силовые установки. По прогнозам экспертов, из-за этого к 2030 около 400 000 немцев лишатся рабочих мест.