Женщина умерла при эвакуации машины

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В Казани 61-летняя автовладелица умерла, пытаясь отстоять свою машину. Сотрудники ГИБДД забирали "Оку" на штрафстоянку.

По предварительной версии, местная жительница перенервничала, узнав о необходимости выплатить штраф.

Полиция проверит, лежит ли часть ответственности за произошедшее на ком-то из участников происшествия, передает телеканал "Татарстан 24".

Автоинспектор рассказал, что женщина пришла к машине из аптеки или магазина.