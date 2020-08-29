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СМИ: жительница Казани скончалась во время эвакуации ее «Оки» 

Реальное время 2 часа назад
Женщина умерла при эвакуации машины
Фото: РИА Новости
В Казани 61-летняя автовладелица умерла, пытаясь отстоять свою машину. Сотрудники ГИБДД забирали "Оку" на штрафстоянку.
По предварительной версии, местная жительница перенервничала, узнав о необходимости выплатить штраф.
Полиция проверит, лежит ли часть ответственности за произошедшее на ком-то из участников происшествия, передает телеканал "Татарстан 24".
Автоинспектор рассказал, что женщина пришла к машине из аптеки или магазина.

"Выбежала и распереживалась, что заберут, что придется деньги платить. Ну видимо и давление подскочило".

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Автоновости , ГИБДД
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