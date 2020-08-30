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Honda делает ставку на электромобиль-малолитражку 

Мир24 3 часа назад
Honda делает ставку на электромобиль-малолитражку
Фото: Викимедиа
Honda Motor Co. еще в июне заявляла о намерении прекратить выпуск и продажи седана Honda Civic из-за того, что в Японии большие седаны оказались маловостребованными. Там по-прежнему сильно убеждение «чем меньше, тем красивее».
Теперь Honda идет по собственному пути и с электромобилями. Тогда как многие автопроизводители делают ставку на седаны и внедорожники Honda Motor Co Ltd делает ставку на минимализм. Первым в ее истории электромобилем станем малолитражка Honda E — компактная модель, предназначенную исключительно для езды по городу.
Это контрастирует с Tesla Inc, чей седан Model 3 доминирует на рынке электрокаров, и другими производителя — Audi AG и Hyundai Motor Co, которые сосредоточились на внедорожниках с большой дальностью движения.
Высокая стоимость батарей удерживает электрокары в премиальном сегменте авторынка, и многие автопроизводители разрабатывают универсальные модели, которые могут проехать до 570 километров на одной зарядке. Но Honda Е имеет емкость аккумулятора примерно вдвое меньше, чем Tesla Model 3 и проезжает всего 280 километров на одном заряде.

«Большинство электромобилей используют батареи большой емкости, но часто большая часть этой емкости остается неиспользованной во время езды по городу. Мы сомневаемся, что большие транспортные средства подходят для городских районов, и считаем, что меньшие электрокары — лучший вариант для мегаполисов», — приводит Reuters слова Томофуми Ичиносе, главного инженера Honda Е.

Ульракомпактный дизайн двухдверной Honda Е напоминает классические модели Honda N360 и N600 1960-х годов. Стоимость авто составляет около 33 000 евро (39 000 долларов) выше, чем у Renault Zoe ZE50, который более вместителен и имеет большую дальность движения на одном заряде.
Ичиносе добавил, что инженеры Honda уделили приоритетное внимание точной и легкой управляемости авто, чтобы обеспечить легкие развороты на узких улицах. Боковые зеркала были заменены внутренними дисплеями, чтобы избежать ударов и царапин во время парковки. Модель будет продаваться только в Европе и Японии, где она поступит в продажу в конце октября. Автопроизводитель не планирует продавать электромобиль в Северной Америке или Китае, где доминируют внедорожники.
Ранее стало известно, что в России создали самый доступный в мире электромобиль. Производство российского электромобиля Zetta планируют запустить в Тольятти до конца года. Авто сможет проехать на одном заряде до 180 км, а зарядить суперавто можно будет даже от бытовой розетки.
А в США самый доступный электрокар придет из Китая и будет стоить от 13 до 15 тыс. долларов.
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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Honda Civic , Audi , Tesla , Renault Zoe , Renault , Honda , Honda N360 , Tesla Model 3 , Reuters
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