Названы способы получить компенсацию за «убитое» авто

Эксперты составили пошаговую инструкцию для водителей, которая поможет взыскать компенсацию за «убитый» на плохих дорогах автомобиль. Об этом сообщает Autonews

Если водитель заехал в лужу, под которой оказалась глубокая яма, повредил колесо, сломал диск или поцарапал бампер, следует остановиться включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.

Затем надо взять контакты свидетелей и вызвать сотрудников ГИБДД . Пока они едут, стоит сфотографировать яму, снять видео на мобильный телефон и зафиксировать видимые повреждения.

«Когда приедут инспекторы ГИБДД, они составят все документы, включая акт о повреждении дорожного полотна. У нас до сих пор существует ГОСТ для ям: допускается 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине. Но если машина получила повреждения, скорее всего, этот ГОСТ точно нарушен», — рассказала адвокат.

Аналогично надо действовать, если на пути водителя оказались технические ограждения, припаркованная строительная техника, но соответствующих знаков не было, и автомобиль пострадал при столкновении с ними.

Водителю так же стоит обратиться к судебному эксперту, который проведет экспертизу и посчитает восстановительную стоимость автомобиля до ДТП по рыночной стоимости без учета износа деталей.