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Россиянам назвали способ получить компенсацию за «убитое» авто 

Майк Габриелян 2 часа назад
Названы способы получить компенсацию за «убитое» авто
Фото: РИА Новости
Эксперты составили пошаговую инструкцию для водителей, которая поможет взыскать компенсацию за «убитый» на плохих дорогах автомобиль. Об этом сообщает Autonews.
Если водитель заехал в лужу, под которой оказалась глубокая яма, повредил колесо, сломал диск или поцарапал бампер, следует остановиться включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки.
Затем надо взять контакты свидетелей и вызвать сотрудников ГИБДД. Пока они едут, стоит сфотографировать яму, снять видео на мобильный телефон и зафиксировать видимые повреждения.

«Когда приедут инспекторы ГИБДД, они составят все документы, включая акт о повреждении дорожного полотна. У нас до сих пор существует ГОСТ для ям: допускается 15 см по длине, 60 см по ширине и 5 см по глубине. Но если машина получила повреждения, скорее всего, этот ГОСТ точно нарушен», — рассказала адвокат.

Аналогично надо действовать, если на пути водителя оказались технические ограждения, припаркованная строительная техника, но соответствующих знаков не было, и автомобиль пострадал при столкновении с ними.
Водителю так же стоит обратиться к судебному эксперту, который проведет экспертизу и посчитает восстановительную стоимость автомобиля до ДТП по рыночной стоимости без учета износа деталей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт дал рекомендации по защите автомобиля в жаркую погоду.
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Автоновости , ГИБДД
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