Москвича дважды оштрафовали за одно пересечение сплошной

«По такой логике и за обгон через сплошную по «встречке» водителя следует штрафовать трижды: за пересечение сплошной осевой влево, за само движение по встречной полосе и за второе пересечение сплошной при возврате машины на «свою» половину дороги!» — говорится в статье.