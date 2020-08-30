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Москвича дважды оштрафовали за одно пересечение сплошной линии 

Павел Тиунов 2 часа назад
Москвича дважды оштрафовали за одно пересечение сплошной
Фото: РИА Новости
Столичный автолюбитель был оштрафован дважды за одно неполное пересечение сплошной линии на проезжей части, сообщает «Автовзгляд». Водитель намерен оспорить решение автоинспекторов в суде.
«Двойное», по мнению правоохранителей, нарушение произошло в районе съезда с внешней части Рижской эстакады на Проспект Мира. Водитель Saab 9000, двигаясь по третьему транспортному кольцу во втором справа ряду, после проезда поворота на проспект Мира двумя правыми колесами заехал на крайний правый ряд, чтобы обогнать скопившийся впереди затор. Затем водитель вернулся в свой ряд. Оказалось, что во время маневра автолюбитель дважды пересек сплошную линию, разделяющую ряды. Это обстоятельство зафиксировала камера автоматической фиксации, а инспектор впоследствии выписал автомобилисту два штрафа по 500 рублей каждый.

«По такой логике и за обгон через сплошную по «встречке» водителя следует штрафовать трижды: за пересечение сплошной осевой влево, за само движение по встречной полосе и за второе пересечение сплошной при возврате машины на «свою» половину дороги!» — говорится в статье.

По данным журналистов, водитель Saab намерен оспорить решение полицейских, настаивая на том, что если он и нарушил ПДД, то только один раз.
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Автоновости , Saab 9000 , Saab , ГИБДД , АвтоВзгляд
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