В России появятся новые правила для автомобилистов

Предстоящей осенью сразу три нововведения ожидают автомобилистов. О чем сообщается в постановлении, утверждённом премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

Так, уже с 1 октября при оформлении ОСАГО водителей вновь обяжут предоставлять диагностические карты и свидетельства о прохождении технического осмотра. Напомним, прежде эта норма была отменена из-за эпидемии коронавирусной инфекции, автовладельцы должны будут донести диагностические карты в течение месяца со дня снятия ограничений в их регионе.

Также с октября изменится и процедура ТО. При въезде и выезде из пункта техосмотра транспортные средства будут фотографировать и сверять координаты, станут индивидуальными и тарифы ОСАГО.

С 1 ноября автодилеры будут выдавать исключительно электронные паспорта транспортных средств. Соответствующее правило распространяется на государства Евразийского экономического союза , в который также входят Армения, Кыргызстан, Казахстан и Белоруссия. Ожидается, что нововведение упростит оборот техники на территории стран союза.