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Осенью в России вступят в силу три нововведения для автомобилистов 

Говорит Уфа 5 часов назад
В России появятся новые правила для автомобилистов
Фото: РИА Новости
Предстоящей осенью сразу три нововведения ожидают автомобилистов. О чем сообщается в постановлении, утверждённом премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Так, уже с 1 октября при оформлении ОСАГО водителей вновь обяжут предоставлять диагностические карты и свидетельства о прохождении технического осмотра. Напомним, прежде эта норма была отменена из-за эпидемии коронавирусной инфекции, автовладельцы должны будут донести диагностические карты в течение месяца со дня снятия ограничений в их регионе.
Также с октября изменится и процедура ТО. При въезде и выезде из пункта техосмотра транспортные средства будут фотографировать и сверять координаты, станут индивидуальными и тарифы ОСАГО.
С 1 ноября автодилеры будут выдавать исключительно электронные паспорта транспортных средств. Соответствующее правило распространяется на государства Евразийского экономического союза, в который также входят Армения, Кыргызстан, Казахстан и Белоруссия. Ожидается, что нововведение упростит оборот техники на территории стран союза.
Еще одним нововведение стала регистрация транспортных средств в многофункциональных центрах. Однако получить услугу можно только в тех МФЦ, где у здания будет оборудована парковка для организации осмотра автомобиля сотрудниками ГИБДД. Приемом и выдачей документов теперь будут заниматься сотрудники МФЦ. Точная дата внедрения услуги пока неизвестна.
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Автоновости , Михаил Мишустин , ГИБДД , ЕАЭС
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