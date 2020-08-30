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В Москве запретят выезд на выделенные полосы по выходным 

Мир24 и ещё 13 2 часа назад
Выезд на выделенные полосы запретят по выходным в Москве
Фото: Мир24
В Москве запретят движение по выделенным полосам в выходные, пишет «Российская газета».
По информации издания, теперь движение по выделенным полосам в Москве будет разрешено только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели.
Новая мера предусмотрена во избежание путаницы — в столице раньше лишь некоторые полосы работали в режиме 24/7. По многим из них можно было двигаться обычным автомобилям по выходным и в праздничные дни.
Сообщается, что знаки о разрешенном движении по выделенной полосе уже сняты, однако пока что водителей штрафовать не будут. Штраф за движение по выделенной полосе составляет 3 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в России теперь можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ.
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Автоновости , "Российская газета"
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