Выезд на выделенные полосы запретят по выходным в Москве

В Москве запретят движение по выделенным полосам в выходные, пишет «Российская газета».

По информации издания, теперь движение по выделенным полосам в Москве будет разрешено только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели.

Новая мера предусмотрена во избежание путаницы — в столице раньше лишь некоторые полосы работали в режиме 24/7. По многим из них можно было двигаться обычным автомобилям по выходным и в праздничные дни.

Сообщается, что знаки о разрешенном движении по выделенной полосе уже сняты, однако пока что водителей штрафовать не будут. Штраф за движение по выделенной полосе составляет 3 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в России теперь можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ.