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Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Ferrari прекратила производство своей самой практичной модели
Фото: Motor.ru
Компания Ferrari сняла с производства модели GTC4Lusso и GTC4Lusso T. Об этом изданию Motor1 рассказал представитель итальянской марки. В линейке практичные шутинг-брейки заменит кроссовер Purosangue.
Жизненный цикл Ferrari GTC4Lusso и GTC4Lusso T подошел к концу, хотя совсем недавно утверждалось обратное. По словам представителя марки, которые приводит Motor1, в этом нет ничего необычного: шутинг-брейки сняты с производства в соответствии с пятилетней модельной стратегией, принятой в 2017 году. Эстафету самых практичных Ferrari перехватит кроссовер — или FUV (Ferrari Utility Vehicle), как его называет производитель, — Purosangue. Хотя напрямую об этом не говорится.
Модель GTC4Lusso пришла на смену FF в 2016 году. Она сохранила форм-фактор предшественника, полноприводную трансмиссию 4RM, которую объединили с полноуправляемым шасси, и двигатель V12 6.3. Агрегат развивал 690 лошадиных сил и 697 Нм крутящего момента, позволяя трехдверке разгоняться до «сотни» за 3,4 секунды. В 2017-м появился заднеприводный GTC4Lusso T, и ему достался наддувный V8 3.9 с отдачей 610 сил и 670 Нм. И в том, и в другом случае пару двигателю составлял семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Кроссовер Purosangue (в переводе с итальянского — чистокровный) запланирован к дебюту в 2022 году. Его построят на новой переднемоторной архитектуре (так называемый front mid-engine, когда двигатель сдвинут ближе к центру машины), предусматривающей установку V6, V8 и V12, с гибридным довеском и без, а также преселективного «робота» по схеме transaxle. Судя по информации от самой Ferrari, силовая установка кроссовера будет основана на гибридной системе SF90 Stradale.
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Автоновости , Ferrari , Ferrari GTC4Lusso
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