В Москве объявили о запрете для автомобилистов

Автомобилистам в Москве в ближайшее время запретят ездить по всем выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.

Сейчас на некоторых участках автомобилисты могут ездить по выделенным полосам в выходные. Однако в будущем водителей лишат такой привилегии. «Выделенки» будут доступны только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб и велосипедам.

В Дептрансе выразили уверенность, что благодаря нововведениям общественный транспорт будет ходить без задержек, а также исчезнет путаница.

Первую выделенную полосу в Москве открыли летом 2009 года на Волоколамском шоссе. В марте 2019 автомобилистам запретили пользоваться в выходные "выделенками" на пяти трассах.