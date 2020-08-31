В Москве объявили о запрете для автомобилистов

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Автомобилистам в Москве запретят ездить по выделенным полосам 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Автомобилистам в Москве в ближайшее время запретят ездить по всем выделенным полосам для общественного транспорта. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
Новый запрет ГИБДД коснется всех автомобилистов
Сейчас на некоторых участках автомобилисты могут ездить по выделенным полосам в выходные. Однако в будущем водителей лишат такой привилегии. «Выделенки» будут доступны только городскому транспорту, такси, машинам экстренных и коммунальных служб и велосипедам.
В Дептрансе выразили уверенность, что благодаря нововведениям общественный транспорт будет ходить без задержек, а также исчезнет путаница.
Первую выделенную полосу в Москве открыли летом 2009 года на Волоколамском шоссе. В марте 2019 автомобилистам запретили пользоваться в выходные "выделенками" на пяти трассах.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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