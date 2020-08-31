Российский регион откажется от бензина 

Сахалин планирует к 2030 году полностью перевести весь транспорт на газ и электричество и отказаться от бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, пишет ТАСС.

В настоящее время в регионе уже есть 85 электромобилей, для них установлены специальные зарядные станции. Чтобы стимулировать переход на электрический транспорт, местные власти снизили для владельцев электрокаров транспортный налог на 50 процентов. В будущем плату за такие автомобили полностью отменят. В Сахалинской области ведутся работы по увеличению количества зарядных станций.