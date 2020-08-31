Цены на бензин могут взлететь до 100 рублей

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Россияне ждут бензин за 100 рублей после отмены транспортного налога 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россиян напугало предложение об отмене транспортного налога. Граждане считают, что может привести к росту цен на бензин до 100 рублей за литр.
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Речь идет об отмене транспортного налога, законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Автором документа выступает Андрей Барышев. В документе говорится, что транспортный налог необходимо отменить — это будет справедливым и для автомобилистов, и для распределения расходов на ремонт дорог.
Но инициативу россияне восприняли в штыки. В соцсетях граждане пишут, что в итоге простым автомобилистам придется платить больше. По их мнению, бензин может подорожать до 100 рублей за литр, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Минфине выступили против отмены транспортного налога. В ведомстве пояснили, что это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Автоновости , Видео , Андрей Барышев , Госдума , Минфин , ФедералПресс
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