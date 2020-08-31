ГИБДД готовит внезапные проверки СТО 

Все новости на карте

В ГИБДД сообщили о готовящихся внеплановых проверках для СТО.

Представители органов внутренних дел заявили, что в ближайшее время проверки будут проводиться на станциях технического обслуживания транспортных средств, где операторы оформляют диагностические карты.

В рамках проводимых операций сотрудники МВД будут искать СТО, где автолюбители могут оформить диагностическую карту для получения страхового полиса без проверки авто.

Подобная деятельность со стороны оператора станции опасна тем, что на дорогах могут появляться автомобили, имеющие серьезные неисправности. Итогом внеплановых проверок будут крупные штрафы для СТО.

В ГИБДД уверены, что регулярные проверки станций технического обслуживания позволят полностью искоренить факт продажи диагностических карт без фактического осмотра транспортных средств.