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Новая спецверсия Mitsubishi Outlander поступила в продажу в РФ 

Car.ru и ещё 4 1 час назад
Спецверсия Mitsubishi Outlander появилась в РФ
Фото: Car.ru
Дилеры автобренда Mitsubishi в РФ приступили к продажам кросса Outlander. Речь идёт о новой серии под названием Black Edition.
Новинку предлагают в двух основных расцветках кузова, а именно в белой перламутровой и черной. За последний потребуется доплатить 65 тыс. руб.
Ограниченную серию Edition предлагают с базой 2.0 Invite 4WD, а также 2.0 Intense+ 4WD. Их стоимость достигает 2,003 и 2,132 млн руб. соответственно. Данная новинка получила черные акценты в отделке интерьера, а также экстерьера.
Черная расцветка предусмотрена для 18-дюймовых колесных дисков, решетки радиатора, нижних накладок заднего/переднего бампера, верхних вставок над передним бампером, некоторых хромированных элементов багажной двери, боковых зеркал, молдингов дверей, рейлингов, верхней части салона.
Интерьер получил комбинированную отделку кресел. Для ткани в центральной части автомобильных кресел характерны водоотталкивающие свойства.
Одна из комплектаций специальной вариации Invite 4WD похвастается боковыми подушками безопасности, боковыми шторками и подушками безопасности, хромированными внутренними ручками дверей.
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Автоновости , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander
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