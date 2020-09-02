Спецверсия Mitsubishi Outlander появилась в РФ

Дилеры автобренда Mitsubishi в РФ приступили к продажам кросса Outlander. Речь идёт о новой серии под названием Black Edition.

Новинку предлагают в двух основных расцветках кузова, а именно в белой перламутровой и черной. За последний потребуется доплатить 65 тыс. руб.

Ограниченную серию Edition предлагают с базой 2.0 Invite 4WD, а также 2.0 Intense+ 4WD. Их стоимость достигает 2,003 и 2,132 млн руб. соответственно. Данная новинка получила черные акценты в отделке интерьера, а также экстерьера.

Черная расцветка предусмотрена для 18-дюймовых колесных дисков, решетки радиатора, нижних накладок заднего/переднего бампера, верхних вставок над передним бампером, некоторых хромированных элементов багажной двери, боковых зеркал, молдингов дверей, рейлингов, верхней части салона.

Интерьер получил комбинированную отделку кресел. Для ткани в центральной части автомобильных кресел характерны водоотталкивающие свойства.

Одна из комплектаций специальной вариации Invite 4WD похвастается боковыми подушками безопасности, боковыми шторками и подушками безопасности, хромированными внутренними ручками дверей.