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На Сахалине откажутся от бензина и дизеля 

Motor.ru 3 часа назад
На Сахалине откажутся от бензина и дизеля
Фото: Motor.ru
Власти Сахалинской области планируют полностью отказаться от бензина и дизеля с целью сделать транспорт более экологичным. За 10 лет все автомобили в регионе переведут на электрические моторы или ГБО, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Валерия Лимаренко.
На сегодняшний день на Сахалине зарегистрированы только 85 электрокаров. Зарядных станций пока тоже немного, однако уже ведется работа по увеличению их числа: в нынешнем году компания «РусГидро» установит в регионе 15 «заправок» для электрокаров. В Южно-Сахалинске разместят 12 из них, и по одной — в Аниве, Корсакове и Долинске.

«В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель — мы идем к экологически чистым островам», — сказал глава островного региона.

Чтобы стимулировать продажи «зеленых» машин, власти уже снизили транспортный налог на них на 50 процентов, а в ближайшем будущем полностью его отменят по аналогии с Москвой. В ноябре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин отменил налог на электрокары, но только на пять лет — льгота перестанет действовать 31 декабря 2024 года.
В Германии тем временем разработали план городского квартала на 900 жителей, в котором вообще не будет автомобилей — как с ДВС, так и электрических. Аренда одного квадратного метра жилья в экологичном микрорайоне обойдется в сумму от 6,5 до 10 евро (от 576 до 886 рублей по текущему курсу).
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Комментарии 1
Автоновости , Валерий Лимаренко , Сергей Собянин , Русгидро , ИТАР-ТАСС
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